MERCATO: Udoh-Catania? No, grazie…

Il Catania aveva individuato in King Paul Akpan Udoh, centravanti italo-nigeriano scuola Juventus, il profilo ideale da consegnare al tecnico Francesco Baldini nelle battute conclusive del calciomercato estivo. I rossazzurri hanno provato a convincere l’Olbia a privarsi del calciatore classe 1997, ma il club sardo ha fatto muro. Unica condizione affinchè se ne privasse, l’esborso economico da parte del Catania di una cifra pari a qualcosa come 400mila euro. Una richiesta importante che ha fatto desistere tutte le società interessate, soprattutto la dirigenza dell’Elefante che, com’è noto, aveva a disposizione un budget assai limitato per intervenire sul mercato. Alla fine Udoh, autore di 6 gol e 4 assist nello scorso campionato di Serie C (girone A) totalizzando 35 presenze, non si è mosso dalla Sardegna ed il Catania ha ripiegato su Luca Moro, giunto in prestito dal Padova.

