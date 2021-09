EX ROSSAZZURRI: Curiale è rimasto fermo al palo, in attesa di gennaio

Nessun trasferimento altrove per Davis Curiale. L’ex attaccante del Catania ha avviato contatti con più di una società nella sessione di calciomercato recentemente conclusa. Vibonese, Fidelis Andria, Taranto, ACR Messina sono alcuni dei club accostati al giocatore di proprietà del Catanzaro che, però, non ha definito nessuna intesa. Il risultato? Curiale resta nel club giallorosso calabrese e lo fa da separato in casa. La dirigenza, infatti, prendendo atto della mancata cessione del giocatore ha deciso di non inserirlo in lista e di metterlo fuori rosa in attesa della riapertura del mercato.

