SERIE C: quinta giornata, le gare in programma. Siciliane in trasferta, ostacolo Paganese per il Bari

Domenica e lunedì, squadre del girone C di Serie C in campo per la quinta giornata di campionato.

Il Bari cerca importanti conferme in casa contro la Paganese, mentre l’Avellino insegue il primo successo ospitando il Potenza. Foggia-Juve Stabia è sfida d’alta classifica, esame Monterosi per il Palermo mentre l’ACR Messina, reduce dalla vittoria interna con la Virtus Francavilla, ricercherà la parola continuità sul campo del Picerno. Monopoli impegnato nel derby di Francavilla Fontana per dimostrare di avere le carte in regola per stazionare nei quartieri alti della classifica. Catanzaro-Catania archivia il turno di campionato in quello che sarà un match ricco di storia e fascino.

26.09. 14:30 Avellino – Potenza

26.09. 14:30 Bari – Paganese

26.09. 14:30 Campobasso – Fidelis Andria

26.09. 14:30 Foggia – Juve Stabia

26.09. 14:30 Monterosi Tuscia – Palermo

26.09. 14:30 Picerno – ACR Messina

26.09. 14:30 Taranto – Latina

26.09. 14:30 Vibonese – Turris

26.09. 14:30 Virtus Francavilla – Monopoli

27.09. 21:00 Catanzaro – Catania

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***