CATANZARO – CATANIA: precedenti, tre acuti rossazzurri negli ultimi anni al “Ceravolo”

Numerose le vittorie casalinghe del Catanzaro, otto i successi etnei su 36 sfide in Calabria dagli anni ’30 in poi

Catanzaro-Catania è una sfida frequente negli annuari calcistici, con incroci ricorrenti in ogni decade a partire dai primi anni Trenta, quando le due squadre militavano nel campionato di Prima Divisione (l’attuale Serie C) rispettivamente come Unione Sportiva Fascista Catanzarese e Società Sportiva Catania (quest’ultima ribattezzata nel 1936 Associazione Fascista Calcio Catania).

Nel corso della storia, il Catania ha vinto otto volte in casa del Catanzaro. Sono cinque i successi più recenti della compagine etnea, a cominciare dal pirotecnico 2-3 della stagione 2004-05 (reti di Corona e Carbone da una parte e Manfredini, Baggio e Bruno dall’altra), passando per l’1-3 del 21 maggio 2006 (doppietta di Mascara e gol di Caserta e Mattioli a sancire il risultato finale) sul campo neutro di Lecce davanti a circa diecimila supporters rossazzurri. Quella che doveva essere una domenica di sport e di festa venne funestata però dalla tragica notizia dello schianto mortale dei tifosi catanesi Carmelo Ligreci e Fabio Seminara a Roseto Capo Spulico.

Catania vincente anche nei confronti giocati allo stadio “Nicola Ceravolo” nelle stagioni 2017/18 e 2018/19. Poker rossazzurro nel sabato pasquale del 2018 con gol di Barisic, Curiale, Ripa e Porcino, mentre il 10 marzo 2019 gli etnei rimontarono con una rete per tempo (Marotta e Di Piazza i marcatori) l’iniziale vantaggio dei padroni di casa firmato da D’Ursi. Nel campionato 2019/20, invece, netto 3-0 del Catanzaro con Celiento, Tascone e l’ex Nicastro. L’anno scorso, 2-0 giallorosso caratterizzato dai gol di Di Massimo e Baldassin. Risale al 18 dicembre 2019 l’ultimo successo rossazzurro in Calabria, 0-1 in Coppa Italia Serie C a firma di Biagianti (76′).

BILANCIO PRECEDENTI:

Vittorie Catanzaro: 19

Pareggi: 9

Vittorie Catania: 8

Gol Catanzaro: 45

Gol Catania: 32

Differenza reti: -13

Prima Divisione 1930-31 Catanzarese 3-0 SS Catania

Prima Divisione 1931-32 Catanzarese 1-0 SS Catania

Prima Divisione 1932-33 Catanzarese 3-2 SS Catania

Serie B 1936-37 Catanzarese 1-1 AFC Catania

Coppa Italia 1937-38 Catanzarese 0-2 AFC Catania (a tavolino)

Serie C 1948-49 Catanzaro 0-0 Catania

Coppa Italia 1958-59 Catanzaro 1-0 Catania

Serie B 1959-60 Catanzaro 1-0 Catania

Coppa Italia 1961-62 Catanzaro 1-0 Catania

Serie B 1966-67 Catanzaro 2-1 Catania

Serie B 1967-68 Catanzaro 1-1 Catania

Serie B 1968-69 Catanzaro 1-0 Catania

Coppa Italia 1969-70 Catanzaro 1-0 Catania

Serie B 1969-70 Catanzaro 1-1 Catania

Serie B 1972-73 Catanzaro 0-1 Catania

Serie B 1973-74 Catanzaro 0-1 Catania

Serie B 1975-76 Catanzaro 1-0 Catania

Serie B 1985-86 Catanzaro 2-1 Catania

Coppa Italia 1986-87 Catanzaro 1-1 Catania

Serie C1 1990-91 Catanzaro 2-2 Catania

Coppa Italia Serie C 1992-93 Catanzaro 3-1 Catania

Serie C2 1995-96 Catanzaro 2-1 Catania

Serie C2 1996-97 Catanzaro 1-1 Catania

Serie C2 1997-98 Catanzaro 1-0 Catania

Serie C2 1998-99 Catanzaro 1-1 Catania (giocata sul campo neutro di Lamezia Terme)

Coppa Italia Serie C 2001-02 Catanzaro 2-0 Catania

Serie B 2004-05 Catanzaro 2-3 Catania

Serie B 2005-06 Catanzaro 1-3 Catania (giocata sul campo neutro di Lecce)

Lega Pro 2015-16 Catanzaro 0-0 Catania

Lega Pro 2016-17 Catanzaro 2-1 Catania

Serie C 2017-18 Catanzaro 0-4 Catania

Serie C 2018-19 Catanzaro 1-2 Catania

Serie C 2019-20 Catanzaro 3-0 Catania

Coppa Italia Serie C 2019-20 Catanzaro 0-1 Catania

Serie C 2020-21 Catanzaro 2-0 Catania

Coppa Italia Serie C 2021-22 Catanzaro 1-0 Catania

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***