SERIE C – Ricci (Bari): “A Catania per portare a casa i tre punti”

Il terzino del Bari Giacomo Ricci è proiettato verso la sfida di domenica contro il Catania allo stadio “Angelo Massimino”. Queste le sue parole in vista del match: “La nostra squadra è forte e ha qualità, a 25 anni posso dare anche il mio supporto in questo gruppo dove non ho avuto difficoltà ad inserirmi. Non prepareremo la gara di Catania in maniera diversa rispetto al confronto esterno col Picerno. Cercheremo di portare a casa i tre punti, sicuramente non andremo là per strappare un punto. Vediamo cosa dirà il campo e se riusciremo a vincere”.

