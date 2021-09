SERIE C – Di Somma (D.S.): “Catanzaro? Certi rigori mi lasciano perplesso…”

Sale la tensione ad Avellino in vista dello scontro diretto di stasera con il Catanzaro. Ne parla il Direttore Sportivo giallorosso Salvatore Di Somma in conferenza stampa. Ecco quanto evidenziato da tuttoc.com: “Il Catanzaro? Noi affrontiamo una partita importante ma non determinante. E’ la sesta. Dobbiamo fare l’impossibile per poterla vincere. Loro sono allestiti per la vittoria del campionato. Mi auguro che non si verifichino episodi come contro il Catania. So che ci sono tantissime lamentele da parte del Catanzaro, che l’Avellino ha troppi rigori. Ma certi rigori mi lasciano perplesso”. Anche ad Avellino, dunque, si ricorda l’episodio chiave del calcio di rigore concesso alle aquile contro il Catania per un fallo avvenuto nettamente fuori area.

