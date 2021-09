SERIE C: terza giornata, negli anticipi cadono Palermo e Foggia

Palermo sconfitto dal Taranto allo “Iacovone”, Foggia ko tra le mura amiche contro la Turris. Questo il responso dei due anticipi della terza giornata del girone C di Serie C. Grande prova del Taranto che rifila un 3-1 ai rosanero, colpiti dal palermitano (ed ex di turno) Saraniti (11′), Benassai (57′) e Diaby (90′). Di Almici (62′) l’unica realizzazione ospite. Colpo esterno, invece, della Turris allo “Zaccheria” piegando le resistenze del Foggia di Zeman per 2-0 in virtù delle reti siglate da Tascone (42′) e Santaniello (62′).

