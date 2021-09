VERSO PAGANESE-CATANIA: etnei a caccia di continuità, le probabili formazioni

In attesa dei probanti confronti con le big del campionato (Catanzaro e Bari), il Catania dovrà dar seguito alla bella vittoria contro la Fidelis Andria provando a fare risultato su uno stadio tradizionalmente ostico come il “Marcello Torre” di Pagani. Stando ai bookmaker l’Elefante parte leggermente favorito sui padroni di casa che però dalla loro parte, nonostante un inizio di stagione poco esaltante ed una difesa “ballerina”, possono contare su atleti particolarmente scafati (come Castaldo e Piovaccari) e sull’entusiasmo generato dal ritorno sulla panchina campana di Gianluca Grassadonia.

Il tecnico salernitano (che con la Paganese ha anche raggiunto i playoff nella stagione 16/17) ripartirebbe dal consueto 3-5-2 con Baiocco tra i pali; Schiavi, Murolo e Scanagatta in difesa; Sussi e Manarelli sulle corsie esterne mentre in mezzo al campo dovrebbero agire Tissone, Vitiello e Cretella. In avanti spazio al tandem Diop-Castaldo con l’ex Sampdoria Piovaccari pronto ad entrare a gara in corso.

Francesco Baldini opporrà invece il consueto 4-3-3. Vediamo quali potrebbero essere gli interpreti: Stancampiano tra i pali; il quartetto difensivo composto da Calapai, Ercolani, Monteagudo e Pinto; al centro dovrebbero agire Rosaia (ma attenzione al possibile esordio dal 1’ di Biondi) Maldonado e Provenzano mentre il tridente offensivo sarebbe identico a quello osservato contro l’Andria, quindi Ceccarelli e Russotto sugli esterni e Leon Sipos punta centrale. Tornerà a disposizione anche Antonio Piccolo che, pur non partendo titolare, potrebbe subentrare nel secondo tempo per fornire nuova verve alla fase offensiva e migliorare la propria condizione atletica.

In caso di vittoria il Catania farebbe un bel salto in avanti (in attesa della penalizzazione a seguito del mancato rispetto delle scadenze federali del 2 agosto) raggiungendo quota 6 punti in classifica e preparandosi al meglio per il doppio confronto con Catanzaro (Coppa Italia) e Bari. Ricordiamo inoltre che la gara sarà visibile solamente attraverso la piattaforma di streaming Eleven Sports e trasmessa sulle frequenze di Radio Fantastica (FM 89,2).

