IL SINDACO: “Grato alla Sigi ma servono nuove risorse. Catania, a volte sono molto più proficui i giovani…”

Il sindaco di Catania Salvo Pogliese, intervistato da Futura Production parla della situazione societaria dei rossazzurri e della squadra di Francesco Baldini:

“Mi auguro sinceramente che ci possano essere nuovi investitori. Per l’ennesima volta sono grato agli eroici imprenditori della Sigi che hanno salvato in due occasioni la matricola e il Calcio Catania facendo una scelta semi eretica e irrazionale acquisendo una società con 60 milioni di debiti. La gratitudine deve rappresentare una costante, non un optional, nella vita e anche nel mondo istituzionale e sportivo. Quindi grazie agli eroici imprenditori catanesi della Sigi ma c’è la necessità di nuovi investitori, con nuove risorse perchè la situazione debitoria è delicata ed importante. Mi auguro che le trattative tuttora in corso – alcune delle quali mi dicono certamente importanti – possano determinare questo inserimento di nuova liquidità all’interno della Sigi e del Calcio Catania. Ho assistito alla prima partita in casa ed è stata una grandissima sorpresa dopo il disastro di Monopoli, per il risultato ed il bellissimo gioco espresso con Ceccarelli e Sipos che hanno entusiasmato il pubblico. Talvolta sono molto più proficui i giovani dinamici piuttosto che consolidati campioni che provengono dalla B e dalla A, in Serie C quanto meno. Mi auguro che ci possano essere sorprese in tal senso”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***