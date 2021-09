SITUAZIONE DISCIPLINARE: nessuno squalificato, sei rossazzurri ammoniti

Quando sono trascorse tre giornate di campionato, la situazione disciplinare in casa Catania non registra tesserati squalificati. E’ rientrato dalla squalifica il preparatore dei portieri Armando Pantanelli, sanzionato dal Giudice Sportivo perchè, in occasione della sfida alla Fidelis Andria, si era “trattenuto durante tutto il primo tempo nel tunnel che conduce agli spogliatoi senza essere inserito in distinta di gara e, comunque, permanendo in un luogo non consentito; e per avere al termine del primo tempo, mentre si trovava in tale posizione, proferito parole offensive nei confronti di un calciatore avversario”. Per il resto sei calciatori rossazzurri hanno rimediato il cartellino giallo finora: trattasi di Greco, Russotto, Maldonado, Rosaia, Calapai e Monteagudo. Seconda ammonizione in questo campionato per gli ultimi tre, primo giallo per gli altri.

