STAMPA CALABRESE: “Il Catanzaro sbatte contro il muro del Catania, punto che soddisfa maggiormente gli etnei”

Leggiamo i commenti della stampa calabrese relativamente alla partita di campionato pareggiata tra Catanzaro e Catania allo stadio “Nicola Ceravolo”.

Su Calabria 7 si parla di un Catanzaro che “ha spinto per oltre un’ora di gioco alla ricerca del gol del vantaggio, sbattendo però sul muro di una squadra ben organizzata in difesa e abile nelle ripartenze. 1-1 il risultato finale di un match dalle due facce: emozionante nella prima frazione, con l’inizio nettamente a favore degli ospiti raggiunti poi dal pari del Catanzaro che da quel momento in avanti si è proposto con costanza nella metà campo avversaria non riuscendo però a trovare varchi. A ben guardare le statistiche del match, il pari soddisfa maggiormente i rossazzurri di Baldini”.

La C News 24 evidenzia invece i “fischi dagli spalti a fine partita per il Catanzaro che continua ad essere imbattuto in campionato” e nel secondo tempo attacca ma non concretizza “e per le aquile arriva il quarto pareggio in 5 partite”.

La Gazzetta del Sud si esprime invece così: “È una frenata continua, il Catanzaro non riesce proprio a scattare in avanti. Sette punti in cinque partite dopo lo striminzito 1-1 contro un Catania operaio nel posticipo del “Ceravolo”. E meno male che l’arbitro s’è inventato il rigore trasformato da Carlini. Altrimenti sarebbero stati dolori. I giallorossi restano a metà del guado: in classifica, fra la vittoria e la sconfitta, fra una squadra con l’anima e una senza, fra un gruppo consapevole della propria forza – e che quindi sa come e quando tirarla fuori – e uno che pensa che tutto è dovuto solo perché, sulla carta, possiede una cifra tecnica superiore rispetto a tanti”.

Su Catanzaro Sport 24 si legge qualcosa di particolarmente interessante sul Catania: “Data la non facile situazione societaria e l’impossibilità di investimenti corposi, bisogna guardare al bicchiere mezzo pieno e alla generosa prestazione di una squadra che di sicuro non si risparmia” e “ha il potenziale per far bene in campionato”, elogiando i cambi azzeccati da Baldini che dispone il Catania in campo con intelligenza. “Maldonado e Provenzano trovano linee di passaggio verticali con una certa continuità” ma c’è “scarsa reattività nel trovare soluzioni efficaci quando la pressione avversaria mette alle corde i terzini”. “Calapai e Zanchi non spingono più di tanto, il gioco sulle corsie laterali è di facile lettura per quanto si mouova Greco e per quanto ficcante possa essere la discesa di Russini e Piccolo“, aggiungendo il volenteroso ma modesto contributo di Moro “che impatta contro gli esperti difensori giallorossi”.

