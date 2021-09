STATISTICHE: il Catania di Baldini non conosce mezze misure, solo una volta il pareggio

Sono sin qui 12 le partite vissute da Francesco Baldini sulla panchina del Catania. Il ruolino di marcia degli etnei al timone di Baldini è di 7 vittorie, 4 sconfitte (ultima delle quali a Pagani) ed un solo risultato di parità. Sostanzialmente la squadra di Baldini vince (in prevalenza) o perde, non conoscendo mezze misure. L’unico pareggio risale al 2 maggio scorso, quando gli etnei non andarono oltre il risultato di 2-2 contro il Foggia allo stadio “Pino Zaccheria” con Francesco Golfo, allora rossazzurro, autore di una doppietta. Per il resto il bilancio del Catania baldiniano è di 20 realizzazioni all’attivo e 14 al passivo, con una differenza reti di +6.

