CALENDARIO: Catania, due volte il Catanzaro in dodici giorni

Catanzaro e Bari sono le squadre, sulla carta, maggiormente accreditate al salto di categoria in Serie B ma la classifica del girone C, al momento, vede a sorpresa il Monopoli in testa con il Bari subito dietro (-2) ed il Catanzaro distante 4 lunghezze dai biancoverdi. In settimana il Catania se la vedrà proprio al cospetto dei giallorossi e del Bari. A distanza di pochi giorni, due banchi di prova importanti dopo l’incredibile sconfitta di Pagani che ha visto gli etnei sciupare l’inverosimile sottoporta e pagare a caro prezzo un errore difensivo con annessa grande giocata di Diop.

Curiosamente la formazione di mister Baldini affronterà il Catanzaro sia mercoledì (Coppa Italia Serie C) che dodici giorni più tardi (campionato). Nel primo caso ci sarà in palio il passaggio al turno successivo di una competizione da non snobbare affatto, visto che darebbe la possibilità di accedere ai playoff in una posizione di classifica favorevole; il 27 settembre, invece, ci saranno in palio i tre punti ed il Catania sfiderà nuovamente Welbeck e compagni al “Ceravolo”.

