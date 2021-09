TANGORRA: “Bari attento, il Catania resta un avversario da rispettare”

Ai microfoni di tuttobari.com, l’ex difensore del Bari Massimiliano Tangorra – che negli ultimi anni ha allenato anche in Serie C a Monopoli – spende qualche parola sul Catania, prossimo avversario dei biancorossi al “Massimino”: “Il Catania per ambiente, per valore della rosa e per tanti altri aspetti è sempre da considerare un avversario temibile. Il Massimino, soprattutto in una categoria particolare come la Serie C, è un campo molto ostico, si parte sempre dall’1-0 per gli etnei. È chiaro che il Catania in questo periodo ha dei gravi problemi societari, che si spera possano trovare una risoluzione nei prossimi mesi. I siciliani tra l’altro non sono l’unica squadra ambiziosa partita con il freno a mano, basta vedere gli inizi balbettanti di Catanzaro, Avellino e Palermo. Il Catania resta a mio parere sempre un avversario da rispettare”.

