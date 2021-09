TORRE DEL GRIFO: seduta mattutina, primo giorno di lavoro per Biondi

Il Catania ha sostenuto in mattinata, a Torre del Grifo, il penultimo allenamento settimanale in vista della gara con la Fidelis Andria fissata per sabato alle 20.30 al “Massimino”: nella prima parte, riscaldamento ed esercitazioni tecniche; successivamente, mister Baldini ha disposto e diretto lo svolgimento di una partita a tema. Prima seduta per Biondi, di ritorno a Catania via Pordenone, mentre Moro è al lavoro da mercoledì a Torre del Grifo ed il neo acquisto Ropolo ha già raggiunto la struttura etnea ma sarà disponibile da venerdì, giorno in cui è in programma – alle 18.00 – la seduta di rifinitura.

