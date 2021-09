CONTI: ricordi da Augusta dell’ex portiere del Catania scomparso a 97 anni

Ieri il Calcio Catania ha espresso sincero cordoglio per la scomparsa dell’ex portiere rossazzurro Luigi Conti, originario di Verona che si è spento all’età di 97 anni, compiuti lo scorso mese di giugno. Nella stagione 1947/48 concluse il campionato in rossazzurro al primo posto nel girone T, in Serie C. Oggi si sono svolti i funerali nella chiesa di San Giuseppe Innografo ad Augusta, dove viveva.

I colleghi de La Gazzetta Augustana hanno sottolineato alcuni tratti della sua vita, avendo indossata anche la maglia del Megara 1908. “Terminata la carriera di calciatore – si legge – Conti aveva deciso di rimanere a vivere proprio nella città megarese, dove era stimato e benvoluto da tutti, non soltanto dagli sportivi, per il suo carattere mite ma caparbio ed il suo innato ottimismo. Gigi, così veniva chiamato affettuosamente da amici e conoscenti, una volta appese le scarpe al chiodo non ha chiuso però la sua avventura nello sport e dopo qualche anno ha trovato quasi per caso la sua seconda passione sportiva dopo il calcio, la disciplina del sollevamento pesi.

“La palestra era diventata la sua seconda casa, gli istruttori i suoi compagni di avventura, una sorta di parenti acquisiti. Ore e ore di allenamenti a dispetto dell’età non gli pesavano ed era preso da esempio per i più giovani atleti. Le soddisfazioni sportive non sono certo mancate anche in questa disciplina sportiva e negli anni sono arrivati, puntuali e meritati, titoli ed allori. Più volte campione regionale e campione nazionale, ha gareggiato anche nei campionati mondiali master di sollevamento pesi a Vienna all’età di 80 anni, ha vinto il titolo mondiale di sollevamento pesi della categoria Master 60. L’anno dopo, a Londra, ha vinto ancora. Nella sua ricca bacheca decine di coppe, targhe e pergamene”.

