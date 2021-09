TRASFERTE CAMPANE: a Cava l’ultimo successo rossazzurro

Domenica per la sesta volta in questo campionato il Catania renderà visita ad una formazione campana. Nell’anno solare 2021 i rossazzurri hanno riportato fin qui una vittoria, due pareggi ed altrettanti sconfitte in Campania. Ultimo successo risalente allo scorso mese di marzo, quando il Catania s’impose con il risultato di 2-0 a Cava de’ Tirreni contro la Cavese: marcatori Giosa e Dall’Oglio, che oggi militano rispettivamente tra le fila di Lumezzane e Palermo. Per il resto si registrano la sconfitta con la Casertana (3-2), il pari al cospetto della Juve Stabia (1-1), lo 0-0 a Pagani e l’1-0 della Turris a Torre del Greco che costò l’esonero di mister Giuseppe Raffaele, rimpiazzato da Francesco Baldini.

