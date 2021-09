MERCATO: Giosa riparte dal campionato di Eccellenza

Fresco di risoluzione consensuale dell’accordo che lo legava al Catania, il 38enne difensore centrale Antonio Giosa dice sì alla proposta del Lumezzane, club iscritto al campionato dilettantistico di Eccellenza, girone C. Per Giosa si tratta di un ritorno in rossoblu dopo l’esperienza della stagione 2011/12 quando la squadra era allenata da Davide Nicola.

Di seguito le dichiarazioni del Direttore Sportivo Carlo Maria Zerminiani e le prime parole di Antonio Giosa da giocatore del Lumezzane:

Carlo Maria Zerminiani – «Quella di Antonio è stata un’occasione che non abbiamo voluto farci sfuggire. Un’occasione inaspettata perché la sua carriera parla chiaro. Negli ultimi anni ha giocato da titolare in piazze importanti della Serie C e confrontandoci anche con l’allenatore non abbiamo mai avuto dubbi. Cercavamo un rinforzo in difesa, ma soprattutto un giocatore dotato di carisma e leadership. Antonio è senza dubbio un giocatore di caratura superiore, non a caso è sempre stato nei professionisti. Siamo sicuri che Antonio sarà un valore aggiunto non soltanto per le sue qualità tecniche, ma anche umane. Tutti, infatti, gli riconoscono il suo valore umano perciò sarà fondamentale anche all’interno dello spogliatoio per aiutare i tanti giovani a crescere con una certa mentalità».

Antonio Giosa – «Sono felice di essere qui a Lumezzane. Avevo la necessità di tornare a casa e quando mi hanno prospettato questa opportunità l’ho colta al volo. Sono convinto di essere nel posto giusto e darò il mio contributo per riportare la squadra e la Società dove meritano. Del Lumezzane si parla molto, tutti sanno che è una Società molto forte e ambiziosa, non a caso la rosa e lo staff tecnico sono importanti e molti provengono anche da categorie superiori. Ho tanta voglia di migliorare e mettermi a disposizione del gruppo perché nella vita non si smette mai di imparare. Sono felice di far parte di questo progetto e nonostante l’età spero di farne parte a lungo perché ho ancora tanta voglia, ma soprattutto le mie ambizioni vanno di pari passo con quelle della Società».

