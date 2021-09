VERSO PAGANESE-CATANIA: precedenti, due successi rossazzurri al “Torre”

Archiviata la bella prova contro l’Andria, da martedì la truppa di mister Baldini tornerà nuovamente al lavoro in vista del confronto con la Paganese. In attesa della gara di domenica pomeriggio (ore 14:30) per adesso sono 9 i confronti al “Marcello Torre” tra il Catania e gli azzurrostellati, con i padroni di casa leggermente in vantaggio sugli etnei. Il primo match tra Paganese e Catania (denominazione Società Sportiva Catania) risale al lontanissimo 1929 e fu un 5-0 clamoroso dei campani. Successivamente (Serie C 1977/78), l’Elefante agguantò il pareggio grazie alla rete di Malaman al minuto 33. L’anno dopo (sul neutro di Caserta) fu roboante il successo dei padroni di casa che sconfissero per 5-1 la squadra etnea. In epoche più recenti da segnalare le scoppiettanti vittorie del club di Via Magenta rispettivamente per 2-5 e 2-4.

La prima, targata Lucarelli, vide gli etnei andare sotto grazie alla rete di Regolanti nel primo tempo, per poi ribaltare la contesa grazie alle realizzazioni di Di Grazia, Ripa e Lodi. Tante emozioni nel finale con il rigore trasformato da Scarpa che riaprì momentaneamente la sfida prima dei gol di Aya ed ancora una volta Lodi che valsero i 3 punti. In occasione del secondo successo invece, con mister Sottil in panchina, il Catania si portò sul 3-0 dopo i primi 15’, subendo la parziale rimonta dei padroni di casa (fino al 2-3). Ad evitare la beffa clamorosa ci pensò Davis Curiale che, ad 8′ dalla fine, realizzò il rigore del definitivo 2-4. Il confronto più recente infine, rinviato addirittura due volte a causa dell’impraticabilità del campo (accadde anche nella stagione 2019/20), si disputò il 24 Febbraio 2021 e non vide né vincitori né vinti.

Di seguito tutti i precedenti tra Paganese e Catania:

Vittorie Paganese: 4

Pareggi: 3

Vittorie Catania: 2

Gol Paganese: 20

Gol Catania: 13

1929/30 Seconda Divisione Sud Girone A : Paganese-Catania 5-0 (Palmisano 9′, Palmisano 20′, Masina 24′, Boria 44′, Palmisano ’82)

: Paganese-Catania 5-0 (Palmisano 9′, Palmisano 20′, Masina 24′, Boria 44′, Palmisano ’82) 1977/78 Serie C Girone C : Paganese-Catania 1-1 (Albano 21’ – Malaman 33’)

: (Albano 21’ – Malaman 33’) 1978/79 Serie C1 Girone B : Paganese-Catania 5-1 (Catalano 28’, Abbondanza 40’, Nicolucci 64’, Jannucci rig. 68’, Grazi rig. 88’ – Morra 71’)

: (Catalano 28’, Abbondanza 40’, Nicolucci 64’, Jannucci rig. 68’, Grazi rig. 88’ – Morra 71’) 2015/16 Lega Pro Girone C : Paganese-Catania 0-0

: 2016/17 Lega Pro Girone C : Paganese-Catania 2-1 (Alcibiade 37’, Firenze 72’ – Carillo autor. 54’)

: (Alcibiade 37’, Firenze 72’ – Carillo autor. 54’) 2017/18 Serie C Girone C : Paganese-Catania 2-5 (Regolanti 32’, Scarpa rig. 82’ – Di Grazia 49’, Ripa 62’, Lodi 78’ e rig. 89’, Aya 85’)

: (Regolanti 32’, Scarpa rig. 82’ – Di Grazia 49’, Ripa 62’, Lodi 78’ e rig. 89’, Aya 85’) 2018/19 Serie C Girone C : Paganese-Catania 2-4 (Parigi 38’, Scarpa 53’ – Marotta 1’ e 14’, Curiale 4’ e rig. 82’)

: (Parigi 38’, Scarpa 53’ – Marotta 1’ e 14’, Curiale 4’ e rig. 82’) 2019/20 Serie C Girone C : Paganese-Catania 3-1 (Scarpa 14’, Stendardo 34’, Guadagni 60’ – Dall’Oglio 50’)

: Paganese-Catania 3-1 (Scarpa 14’, Stendardo 34’, Guadagni 60’ – Dall’Oglio 50’) 2020/21 Serie C Girone C: Paganese-Catania 0-0

