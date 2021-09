DA ANDRIA – I tifosi: “Fidelis, decisivi gli errori della difesa contro il Catania”

Se nella sponda rossazzurra della Sicilia i commenti sono complessivamente positivi sulla prestazione offerta dal Catania sabato contro la Fidelis Andria, lo stesso non può dirsi per i tifosi biancazzurri che hanno sollevato critiche evidenti relativamente allo lo sviluppo della fase difensiva della loro squadra. Allineandosi, in questo senso, al pensiero del tecnico Luigi Panarelli. Leggendo i pareri dei sostenitori andriesi sui social, nella quasi totalità dei casi si evidenziano gli episodi che hanno portato alla doppietta di Leon Sipos.

Più che sottolineare i meriti di quest’ultimo, si punta il dito contro la difesa: “Due errori gravi”; “Difesa imbarazzante”; “Gol segnati per errore della nostra difesa”. Più precisamente viene preso di mira il difensore siciliano Francesco Fontana: “Non possono commettere questi errori da dilettanti – si legge – anche con la Juve Stabia ha fatto lo stesso errore”. Qualcuno, infine, fa notare che il portiere del Catania Stancampiano non è stato quasi mai impegnato e chiede di tirare maggiormente in porta, giocando con “più concentrazione e attenzione”. Promosso, invece, l’estremo difensore biancazzurro Dini che ha evitato un passivo più ampio, rivelandosi prodigioso soprattutto sulle conclusioni effettuate da Russotto e Ceccarelli.

