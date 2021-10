CATANIA: altra penalizzazione in arrivo. Piena crisi societaria, solo applausi per la squadra

Piena crisi societaria in corso. Catania nella bufera. Le parole di Gaetano Nicolosi confermano che, ancora una volta, le rassicurazioni non hanno trovato riscontro nella realtà. I soci della Sigi avrebbero dovuto mettere assieme la somma di 510mila euro per pagare gli stipendi arretrati e rispettare altre scadenze di natura fiscale, alla fine ne sono stati raccolti circa 90mila. Decisamente pochi. La stragrande maggioranza dei soci si è tirata indietro nonostante l’importanza della scadenza in questione. Si proverà a tamponare in qualche modo, nei prossimi giorni, affittando alcune parti del Village di Torre del Grifo ma intanto, sommati ai mancati adempimenti del 2 agosto, saranno 4 i punti di penalizzazione inflitti al Catania, forse anche di più. Vanificando quanto di buono fatto da una squadra volitiva, generosa, composta da ragazzi che stanno dando sul serio l’anima per i colori rossazzurri. In un contesto di profonda difficoltà, i giocatori meritano tutto il sostegno possibile dei tifosi. Solo l’applausi per loro. L’attuale proprietà del Calcio Catania, invece, si faccia un bell’esame di coscienza.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***