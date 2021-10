CATANIA-AVELLINO: dirige Maranesi, i precedenti dell’arbitro con le due squadre

E’ stato designato l’arbitro per Catania-Avellino, gara valevole per la decima giornata del girone C di Serie C ed in programma domenica sera allo stadio “Angelo Massimino”. Dirigerà l’incontro il sig. Valerio Maranesi (sez. Ciampino), coadiuvato dagli assistenti Alessandro Maninetti (Lovere) e Markiyan Voytyuk (Ancona). Quarto ufficiale Matteo Canci (Carrara).

Maranesi ha arbitrato i rossazzurri nel campionato campionato di terza serie 2018/19, il 2-1 inflitto al Rende in Calabria (gol di Manneh, Awua e Silvestri); successivamente il medesimo risultato in Catania-Sicula Leonzio (2019/20) con Palermo, Mazzarani e Di Piazza a segno; idem il 26 febbraio 2020 sul campo del Picerno, in gol Santaniello e Curcio (doppietta). Il 7 marzo 2021, invece, Bisceglie 0-3 Catania con reti di Silvestri, Russotto e Di Piazza; il 9 maggio scorso, Catania 1-3 Foggia ai Play Off: doppietta di Balde, realizzazione di Curcio (ex di turno) e unica marcatura catanese recante la firma di Maldonado. Il bilancio col Catania è, dunque, di quattro vittorie, zero pareggi ed una sconfitta in partite dirette da Maranesi.

Perfetto equilibrio per quanto concerne il ruolino di marcia dell’Avellino con il “fischietto” della sezione di Ciampino: un successo, un risultato di parità ed un ko. Il riferimento va ad Avellino 0-1 Ternana (Coppa Italia Serie C 2019/20), Avellino 0-0 Juve Stabia (Serie C 2020/21) e Avellino 3-1 Potenza (Serie C 2020/21).

