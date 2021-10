CATANIA: i giocatori in gol contro l’Avellino, piede caldo per Russotto

Dopo avere elencato i giocatori dell’Avellino che hanno trovato finora la via della rete contro il Catania, spazio agli attuali rossazzurri che sono riusciti a perforare la difesa irpina. Sono quattro, a cominciare dal laterale mancino Giovanni Pinto, stasera indisponibile causa infortunio: il 5 maggio 2018 entrò nel tabellino dei marcatori quando militava nell’Ascoli, siglando il gol valido per il definitivo 1-1 in terra marchigiana. Il terzino Andrea Zanchi, invece, non portò a casa punti pur avendo segnato tra le fila del Rieti due anni fa (3-1 finale). Piede caldo per Andrea Russotto, autore di una doppietta nella passata stagione al “Massimino” (3-1) e di un gol il 29 settembre 2019 da calciatore della Cavese a Castellammare di Stabia (2-0). Infine Antonio Piccolo, altro assente in vista del match di stasera, segnò due volte nel 2015 in Serie B con la Virtus Lanciano (vittoria abruzzese per 1-0 e ko per 3-2).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***