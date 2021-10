EX ROSSAZZURRI – Marchese: “Catania, i giocatori hanno messo pepe alla società. Devono continuare a fare il proprio dovere”

Il pensiero dell’ex Catania Giovanni Marchese sulla decisione dei calciatori rossazzurri di mettere in mora la società, ai microfoni di tuttoc.com: “Ci può stare che i giocatori abbiano fatto questo passo importante, non sono i primi che hanno preso questa decisione. La società probabilmente ha fatto promesse non mantenute e i ragazzi hanno cercato di mettere pepe alla società e ricordare gli impegni assunti. I ragazzi stanno facendo il proprio dovere e devono continuare a farlo. E’ per il bene loro, quando vai in campo ci metti la faccia e non è mai bello perdere. Anche per la loro carriera futura. Poi sono in una piazza importantissima e i giocatori ne traggono vantaggio se fanno bene. Una via d’uscita importante era rappresentata dal presidente Tacopina, che voleva investire sul Catania. Non so cosa sia successo, ma ora trovare una soluzione sarà abbastanza difficile. Vedremo cosa accadrà”.

