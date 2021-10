EX ROSSAZZURRI – Rossetti (Campobasso): “Spero di riprendermi tutto quello che ho lasciato in questi anni”

Se il Campobasso ha raccolto undici punti nelle prime otto giornate di campionato, il merito è anche di Mattia Rossetti. L’ex attaccante del Catania sta trovando finalmente continuità tra i professionisti, ripagando la fiducia con la realizzazioni di quattro gol. “Finalmente sono partito come speravo, giocando e segnando. In tutti questi anni mi è mancata la continuità che sto trovando qui a Campobasso. Spero di riuscire a migliorare sempre di più e dare una mano alla squadra con i miei gol – afferma ai microfoni di tuttoc.com – A livello personale spero di fare più gol possibili e riprendermi tutto quello che ho lasciato in questi anni. Ho trovato una società seria e molto professionale che mi ha fatto sentire a casa dal primo istante. Non ci mette pressione e ci permette di lavorare in tranquillità. Campobasso, anche essendo una città più piccola, vive di calcio e i tifosi sono comunque tanti perché vengono da tutta la provincia. Poi ci seguono ovunque e questo ci fa molto piacere. Ci fanno sentire giocatori veri”.

