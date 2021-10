CATANIA: situazione disciplinare aggiornata, rientra Piccolo e Calapai in diffida

Prendendo atto delle decisioni del Giudice Sportivo che ha fermato per un turno mister Baldini e l’attaccante Russini, la situazione disciplinare in casa Catania registra il rientro dalla squalifica di Piccolo in vista del confronto esterno con il Picerno. Calapai, invece, entra in regime di diffida e, pertanto, sarà squalificato al prossimo cartellino giallo. Ercolani e Provenzano hanno riportato finora un’ammonizione. Biondi, Greco, Maldonado e Pinto raggiungono Rosaia e Russotto a quota 2 gialli. Segue Monteagudo a 3, quindi il difensore argentino sarà diffidato alla prossima ammonizione.

