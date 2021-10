LA SICILIA: centrocampo da rivedere, serve più spinta sugli esterni e precisione in zona gol

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Se Sala, Claiton, Greco e Moro sono stati i rossazzurri protagonisti a Picerno, va anche menzionato chi – finora – sta deludendo le attese. All’interno del quotidiano locale viene posto in evidenzia il fatto che qualcosa vada rivista nel centrocampo del Catania dove, a parte Greco, gli altri faticano ad ingranare e il discorso cade inevitabilmente su Maldonado che non riesce a ispirare come si deve il gioco della squadra e di questo Baldini si sarà sicuramente accorto. Occorrebbe, inoltre, una maggiore spinta da parte degli esterni e, in generale, più concretezza e precisione appena si arriva nei pressi della porta avversaria. Nulla si può rimproverare in ogni caso alla squadra sul piano dell’impegno, proprio per questo motivo la vicinanza dei tifosi è essenziale per compiere ulteriori passi in avanti.

