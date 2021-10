LA SICILIA: da Sala a Moro, i protagonisti rossazzurri

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

La vittoria del Catania a Picerno mette in risalto le prestazioni di alcuni protagonisti rossazzurri su tutti, uno per reparto. A cominciare dal portiere Andrea Sala, che ha sfoderato sicurezza e determinazione negli interventi, evidenziando una prestazione impeccabile. L’impiego del brasiliano Claiton ha dato solidità al reparto difensivo, Greco è l’altra nota lieta per gagliardia, voglia di soffrire e bontà tecnica. L’attaccante ventenne Luca Moro, infine, non può non essere menzionato per i suoi 4 gol già all’attivo. Ragazzo che ha stile ed eleganza nel giocare, lotta caparbiamente senza mai fermarsi, ha il fiuto del gol e sa disorientare gli avversari con i suoi movimenti.

