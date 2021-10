NOVELLINO (all. Juve Stabia): “Catania, esperienza amara. Gli etnei hanno una squadra forte. Baldini, ricordo stupendo”

Così l’allenatore della Juve Stabia Walter Novellino, ex di turno, in vista della gara di Catania nella conferenza stampa pre-gara:

“C’è tantissima amarezza sul piano personale per non avere avuto l’opportunità di disputare i Play Off sulla panchina del Catania. Ho lavorato molto bene, sono un allenatore che cerca di fare gli interessi della società, qualcosa non ha funzionato a livello dirigenziale ma è stato meglio così dai. Il Catania? Possiede in rosa uomini di categoria, di spessore e sono stati anche sfortunati nelle prime partite. Sarà una gara importante per noi, sono convinto che possiamo fare bene. Ci manca il gol ma non dimentichiamo che i nostri attaccanti hanno avuto dei problemi, vedi Evacuo che viene da tre mesi di inattività”

“Eusepi in campo dall’inizio? Sta bene. E’ un giocatore importante, la sua condizione fisica non è ottimale ma giocherà dal 1′. La mia squadra ha ampi margini di miglioramento, ne sono convinto perchè abbiamo avuto diversi giocatori con problemi di Covid e non hanno sostenuto la preparazione fisica. In questo momento la condizione generale è buona e deve migliorare ancora da qui in avanti, ma siamo in una buona fase di recupero fisico”

“Sono certo che il Catania voglia arrivare ai playoff perchè è una squadra molto forte con gente come Russotto, Piccolo, Maldonado, Claiton. Tutti giocatori importanti che possono fare bene, i problemi loro però non li devo risolvere io. Penso alla mia squadra e la mia squadra ha ambizioni di fare bene. Baldini? Ricordo stupendo, straordinario quando lo allenai a Napoli. Era già allenatore in campo e dimostra che fa il tecnico adesso”.

