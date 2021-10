PALO (all. Picerno): “Ci riprenderemo già da lunedì col Catania”

L’allenatore del Picerno Antonio Palo pensa già al Catania, prossimo avversario in campionato, dopo la sconfitta di Monopoli: “Il nostro obiettivo è raggiungere prima possibile la salvezza. Queste sconfitte possono solo aiutarci a crescere. Ripartiamo dal secondo tempo di Monopoli, dove siamo stati sempre alti ma abbiamo perso pagando due piccole disattenzioni. In questa categoria chi sbaglia meno fa punti. E’ lo scotto della Serie C. Dobbiamo cercare di dare qualcosa in più sotto tutti i punti di vista. Sono convinto che già da lunedì col Catania ci riprenderemo perchè io vedo sempre una squadra in crescita anche sul piano del gioco e fisico. Non voglio alibi, ho una rosa ampia. Dobbiamo pensare già al Catania con la testa, la cattiveria e la voglia che servono in questa categoria per cercare di portare più punti possibili a casa”.

