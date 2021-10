SERIE C: decima giornata, risultati e classifica. Catania a quota 12, Catanzaro più vicino al Bari

Riportiamo di seguito i risultati maturati nel girone C di Serie C dopo lo svolgimento delle partite valide per la decima giornata.

Ai piani alti della classifica, Catanzaro a -4 dal Bari che pareggia in casa nel derby col Foggia. Il già citato Catanzaro ed il Campobasso, uniche squadre ad avere vinto in trasferta. Solo un pari per il Messina tra le mura amiche contro la Vibonese. Il Monterosi, prossimo avversario del Catania, cade a Picerno. Nuovo ko per la Juve Stabia, stavolta a Monopoli. Successo di misura per il Palermo ai danni della Virtus Francavilla. Va al Taranto il derby con la Fidelis Andria. La Paganese rialza la testa.

RISULTATI

Catania 2-2 Avellino (7′ Moro, 44′ Plescia, 57′ Claiton, 87′ Silvestri)

Latina 0-2 Catanzaro (15′ Vazquez, 55′ Scognamillo)

Monopoli 1-0 Juve Stabia (30′ Mercadante)

Paganese 2-0 Potenza (15′ Murolo, 94′ Piovaccari)

Palermo 1-0 Virtus Francavilla (58′ Brunori)

Taranto 2-1 Fidelis Andria (52′ Sabatino, 68′ Saraniti, 74′ Santarpia)

Bari 1-1 Foggia (43′ Maita, 69′ Ferrante)

Turris 2-3 Campobasso (6′ Giannone, 15′ Di Francesco, 51′ Liguori, 54′ Vitali, 75′ Franco)

Picerno 2-0 Monterosi Tuscia (63′ Vivacqua, 70′ Pitarresi)

ACR Messina 0-0 Vibonese

CLASSIFICA

1. Bari 24

2. Catanzaro 20

3. Turris 16

4. Foggia 16

5. Monopoli 16

6. Palermo 16

7. Taranto 16

8. Virtus Francavilla 14

9. Campobasso 14

10. Paganese 14

11. Picerno 14

12. Avellino 13

13. Monterosi Tuscia 13

14. Catania 12

15. Juve Stabia 11

16. ACR Messina 9

17. Vibonese 8

18. Latina 8

19. Potenza 7

20. Fidelis Andria 6

