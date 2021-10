IL SINDACO: “Catania e Palermo, bella pagina di storia della Sicilia”

Dagli studi di BlogSicilia, nel corso del talk show Casa Minutella è intervenuto il Sindaco di Catania Salvo Pogliese soffermandosi sul gesto di solidarietà che ha visto coinvolti i giocatori di Catania e Palermo:

“Grazie di cuore a tutti i siciliani e palermitani che hanno dimostrato grande solidarietà. Mai mi sarei immaginato nella mia vita di trovarmi in compagnia di alcuni giocatori del Palermo Calcio accompagnati da dirigenti del club rosanero venuti a Catania dopo due ore e mezza di pullmino per dare una mano all’interno del Palasport di Piazza Spedini, dove abbiamo accolto i senza fissa dimora. Hanno aiutato a cucinare e servito pasti caldi. Erano questa mattina con me e l’Assessore Sergio Parisi a pulire con guanti e scopa in mano. Una bellissima pagina di storia della nostra regione. Da Sindaco e tifoso rossazzurro dico che molte volte si assiste ad iniziative molto belle portate avanti dai giocatori, che sono una sorta di miti generazionali, andando a trovare magari i bambini all’interno dei reparti degli ospedali o che portano i doni all’interno di quartieri popolari, ma a mia memoria non ricordo di calciatori che prendevano il borsone, si trasferivano a Catania per due giorni viaggiando per oltre 200 km e facendo tutto questo. Davvero grazie di cuore a Palermo, al Palermo Calcio e a chi ha organizzato questa splendida manifestazione”.

