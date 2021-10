STAMPA LAZIALE: “Monterosi, Catania da affrontare con le dovute attenzioni”

Sei risultati utili consecutivi frutto di tre pareggi e altrettante vittorie. Con la sconfitta di Picerno il Monterosi Tuscia, avversario del Catania domenica pomeriggio a Viterbo, i laziali hanno interrotto la serie positiva e, adesso, cercano riscatto tra le mura amiche. I colleghi di tusciaweb.eu evidenziano come allo stadio “Rocchi” arrivi un Catania “che non sta attraversando il suo momento migliore con i tifosi vicini alla squadra ma in polemica con la società. Nonostante questo i siciliani rappresentano un avversario di livello da affrontare con le dovute attenzioni”. In Basilicata, comunque, “i biancorossi hanno imparato la lezione: giocare buone partite a volte non basta perché sono gli episodi che determinano i risultati”. L’allenatore David D’Antoni si è, dunque, soffermato molto sull’importanza di lavorare sui dettagli, che sono quelli che fanno la differenza nell’arco dei 90′.

