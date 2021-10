STAMPA NAZIONALE, Esposito: “Catania, crisi che sembra irreversibile”

“A Catania la crisi sembra irreversibile, i calciatori hanno messo la società in mora e il rischio penalizzazione è incombente. In merito ci siamo espressi già in estate: quando si iscrive una squadra, è necessario assicurarsi abbia i requisiti per durare nel tempo, non solo fino ad agosto. E l’epilogo, purtroppo, sembra scontato”. E’ quanto riporta Luca Esposito per il noto portale specializzato sul campionato di Serie C, tuttoc.com, puntando il dito contro gli organi di controllo federali che hanno consentito l’iscrizione del Catania al campionato 2021/2022.

