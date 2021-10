STATISTICHE: Virtus Francavilla e Catania, stessi punti nelle ultime cinque partite

Domenica pomeriggio si affronteranno Virtus Francavilla e Catania allo stadio “Nuovarredo Arena” di Francavilla Fontana. Appena tre punti dividono le squadre in classifica, ma il punteggio è assolutamente identico se consideriamo il bottino raccolto nelle ultime cinque gare di campionato giocate: 7 punti. A differenza del Francavilla, però, i rossazzurri arrivano all’incontro con due vittorie consecutive mentre i pugliesi hanno registrato uno stop ad Avellino. Sempre con riferimento alle recenti cinque partite disputate, entrambe le squadre hanno ottenuto lo stesso numero di vittorie (2), pareggi (1) e sconfitte (2) mentre c’è una differenza sostanziale per quanto riguarda i gol fatti e subiti. Se la Virtus ha collezionato 7 punti con una difesa difficile da penetrare (3 reti al passivo), il Catania di gol ne ha presi ben 9, ma 9 sono anche le realizzazioni all’attivo dei rossazzurri contro le 4 della compagine francavillese. In generale i biancazzurri vantano una delle migliori difese del girone C, i rossazzurri uno degli attacchi più prolifici.

