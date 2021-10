TORRE DEL GRIFO: ritorno in campo, situazione infermeria e calendario allenamenti

Rossazzurri in campo nel pomeriggio, a Torre del Grifo, per il primo allenamento in vista della sfida alla Virtus Francavilla, valevole per la nona giornata ed in calendario domenica. Nella prima parte della seduta, esercitazioni tecniche e gioco di posizione; successivamente, mister Baldini ha disposto e diretto lo svolgimento di due programmi differenziati per altrettanti gruppi: lavoro intermittente e scarico per i protagonisti della gara con la Juve Stabia; approfondimenti tattici e partita da area ad area per tutti gli altri atleti disponibili. Lavoro differenziato per Bianco, a riposo i convalescenti Stancampiano e Frisenna; indisponibili Piccolo e Pinto, costretti a lasciare il campo anzitempo domenica scorsa e in attesa di esami strumentali. La preparazione proseguirà domani e giovedì, con due sedute mattutine, e venerdì, con inizio alle 15.30. Sabato, alle 9.30, la rifinitura.

