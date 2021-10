VERSO CATANIA-JUVE STABIA: Baldini, nuovamente le Vespe sulla tua strada…

Per la seconda volta nella carriera di allenatore Francesco Baldini incontra le Vespe lungo il percorso. La Juve Stabia non evoca positivi ricordi al tecnico di Massa che, proprio nel mese di ottobre di due anni fa, affrontò i gialloblu sulla panchina del Trapani, in Serie B. Fu la formazione ospite guidata dall’ex Catania Fabio Caserta a riuscire ad imporsi al “Provinciale”. Taugourdeau portò in vantaggio il Trapani direttamente da calcio di punizione al 20′. La gara era nelle mani dei trapanesi ma, tra il 79′ e 89′, gli stabiesi furono bravi e fortunati a ribaltare il risultato andando a segno con Canotto e Forte. Si trattò di uno stop amaro per un Trapani che pareva in ripresa dopo essere stato corsaro a La Spezia (successo per 4-2). Baldini proverà a riscattare quella sconfitta, alla guida di un Catania che cerca continuità proprio come nel caso del Trapani di allora. I tifosi catanesi fanno i dovuti scongiuri, auspicando che stavolta sia Baldini a sorridere.

