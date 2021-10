VERSO CATANIA-JUVE STABIA: quando i rossazzurri di Novellino piegarono i campani

17 marzo 2019. Il Catania ospita la capolista Juve Stabia con Walter Novellino seduto sulla panchina rossazzurra. Successo di misura per la squadra dell’Elefante, decisivo il calcio di rigore impeccabilmente calciato da Francesco Lodi al minuto 11.

Nella circostanza, lancio di Di Piazza ben calibrato a beneficio di Marotta, quest’ultimo viene atterrato in area di rigore e, dal dischetto, lo specialista Lodi mantiene la necessaria freddezza battendo Branduani. Davanti a circa 16mila spettatori, rossazzurri molto ordinati che concedono pochi varchi alle Vespe, a cui non basta uno sterile possesso palla e qualche cross insidioso in area per mettere in difficoltà gli etnei. Catania ermetico, solido e che tramite veloci ed imprevedibili ripartenze mette in difficoltà i gialloblu sfruttando, in particolare, il movimento armonico degli esterni Calapai e Baraye.

Si trattò del penultimo successo rossazzurro al “Massimino” contro la Juve Stabia, prima dell’1-0 di Tonucci risalente allo scorso campionato di terza serie che ha confermato l’imbattibilità interna del Catania al cospetto della formazione campana guidata, adesso, proprio da mister Novellino.

