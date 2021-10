STATISTICHE: gol, Moro punta ad arrivare in doppia cifra

Riflettori puntati nelle utime settimane sul giovane attaccante Luca Moro. Il Catania lo ha prelevato in prestito secco dal Padova, club che sta rimanendo favorevolmente impressionato dalle sue prestazioni e continua a seguire con particolare interesse i suoi progressi. Intanto se lo gode il Catania che, in un contesto difficile, cerca di risalire la classifica aggrappandosi alla verve in fase realizzativa evidenziata sin qui dal ragazzo.

Moro aveva già esordito tra i professionisti in B e C con la maglia della SPAL e dello stesso Padova, squadra della sua città natale, totalizzando poche apparizioni ma, quest’anno, Catania potrebbe rappresentare per lui un importante salto di qualità. E chissà che non riesca ad arrivare in doppia cifra. Al momento la punta classe 2001 ha messo a segno quattro gol in rossazzurro, i primi tra i professionisti. Finora non è mai arrivato alla realizzazione di almeno dieci marcature in carriera, tenendo conto anche dell’esperienza in Primavera vissuta con Padova, Genoa e SPAL. Il record stagionale è attualmente di 8 gol, siglati nella 2019/20 (Genoa) e 2020/21 (SPAL). Non resta che confermare nelle prossime settimane quanto di buono fatto sin qui, contribuendo a risollevare le sorti dell’Elefante a suon di gol. E’ l’auspicio di società, squadra e staff tecnico di un Catania che, nel precedente turno di campionato, si è aggiudicato i tre punti proprio grazie alla trasformazione di un calcio di rigore ad opera di Moro, freddissimo dal dischetto.

