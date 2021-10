VERSO PICERNO-CATANIA: alla scoperta dei melandrini

Archiviato il secondo passo falso casalingo della stagione, il Catania è ritornato a lavoro per preparare al meglio un altro confronto molto delicato: quello con il Picerno. Come comunicato dalla stessa società rossoblu, la sfida tra melandrini ed etnei, programmata per Lunedì 4 Ottobre ore 15:00, si giocherà per la prima volta allo stadio “Donato Curcio” e rappresenterà un’importante pagina storica per il club lucano, essendo infatti la prima gara professionistica disputata all’interno del piccolo comune in provincia di Potenza.

La società rossoblu è stata fondata nel 1973 e, nel corso della sua storia, può vantare cinque partecipazione al campionato di Serie D, la vittoria della Coppa Italia Dilettanti Basilicata (dove si sfidano le 32 realtà calcistiche di Eccellenza e Promozione regionali) nella stagione 2013/14 e due partecipazioni al campionato di Serie C. Dopo aver vinto il girone H della Serie D 2018/19, il primo campionato professionistico si è concluso nel peggiore dei modi perché, nonostante i 32 punti conquistati sul campo e la salvezza ottenuta tramite i Playout, i rossoblu furono retrocessi a tavolino a seguito della combine della gara Picerno-Bitonto del Maggio 2019. Dopo aver ottenuto il 2º posto in quarta serie (ad 1 punto di distanza dal Taranto capolista) ed aver vinto il proprio spareggio promozione, l’AZ Picerno è stato ripescato in Serie C, incominciando piuttosto bene la stagione 2021/22. Infatti la compagine lucana occupa attualmente il 10º posto in classifica (in coabitazione con Catanzaro ed Avellino) avendo già conquistato 8 punti, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi ed altrettante sconfitte.

Contrariamente ai rossazzurri, sono decisamente pochi sia i gol fatti che subiti (rispettivamente 3 e 4) sintomo sia di lacune a livello offensivo che di una certa solidità difensiva (sono 3 i clean sheet stagionali). Allena il Picerno il potentino Antonio Palo, dopo essere stato assistente tecnico dei rossoblu e, precedentemente, vice sulla panchina del Pisa. Schiera la squadra secondo un 4-2-3-1 equilibrato e ben organizzato. Per quel che riguarda la rosa, presenta diversi calciatori di categoria. Sono rimasti gli elementi più rappresentativi della scorsa stagione (Pitarresi, Esposito, Albadoro, Finizio, Dettori e Guerra) ai quali vanno sommati i vari Ferrani, Gerardi, De Franco, Terranova, Viscovo, Vanacore, Vivacqua e l’ex Catania Reginaldo (autore di 1 gol su rigore ed 1 assist).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***