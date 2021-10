VERSO VIRTUS FRANCAVILLA-CATANIA: tra i convocati, due i rossazzurri in gol con la squadra pugliese

In vista del match in programma allo stadio “Nuovarredo Arena”, detto dei calciatori della Virtus Francavilla che hanno già trovato la via della rete col Catania, spazio a quei rossazzurri che figurano tra i convocati e proveranno a ripetersi contro la compagine pugliese: Kevin Biondi e Andrea Russotto. Il primo fu tra i protagonisti del 3-2 che il Catania inflisse alla Virtus a giugno 2020 in occasione dei Playoff: i rossazzurri, sotto di due gol, riuscirono a ribaltare il risultato e Biondi realizzò la prima rete di marca etnea. La firma di Russotto, invece, risale a Virtus Francavilla 0-3 Catania giocata a Brindisi con l’attaccante romano autore del momentaneo 0-2.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***