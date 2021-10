VERSO VIRTUS FRANCAVILLA-CATANIA: due i biancazzurri andati a segno col Catania, particolare attenzione a Perez

Un paio di calciatori che fanno parte dell’attuale rosa della Virtus Francavilla sono entrati nel tabellino dei marcatori contro il Catania e, qualora fossero chiamati in causa, ci riproveranno domenica allo stadio “Nuovarredo Arena”. Si tratta del difensore Fabio Delvino e dell’attaccante Leonardo Perez. Da tenere d’occhio soprattutto quest’ultimo, andato a segno due volte al cospetto dei rossazzurri, altre tre se consideriamo anche i precedenti relativi alla categoria Primavera. Delvino ha siglato solamente due reti in competizioni ufficiali professionistiche, una delle quali col Catania quando militava tra le fila del Bisceglie. Un gol pesante perchè realizzato al 93′, negando la gioia della vittoria ai rossazzurri di Lucarelli per il definitivo 1-1 tre anni fa. Perez, invece, ha sempre partecipato a sfide combattute trovandosi di fronte il Catania. Nel 2020 portò momentaneamente in vantaggio il Francavilla al “Massimino” ai Play Off, gara poi persa 3-2 dai pugliesi. Fece altrettanto l’anno precedente, con l’Elefante vittorioso per 2-1. Si registrano tre gol decisivi (tra cui una doppietta) ai tempi della Primavera del Bari, che vinse sia in Puglia che a Torre del Grifo nel 2008 contro i giovani rossazzurri.

