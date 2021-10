VERSO VIRTUS FRANCAVILLA-CATANIA: Taurino, precedenti sfavorevoli con l’Elefante

Terzo confronto ufficiale tra una squadra allenata da Roberto Taurino ed il Catania. I due soli precedenti sorridono ai rossazzurri, vittoriosi contro la Viterbese nello scorso campionato di Serie C sia all’andata che in occasione del match di ritorno. Il Catania di Giuseppe Raffaele s’impose a Viterbo per 1-2, rispondendo al gol di Bezziccheri (53′) con le realizzazioni di Emanuele Pecorino (78′) e Manuel Sarao (91′). Elefante vittorioso con il risultato di 1-0, invece, al “Massimino” ma stavolta sedeva in panchina Francesco Baldini: decisivo il calcio di punizione di Dall’Oglio. A seguito di tale sconfitta Taurino venne esonerato. Curiosità: nella passata stagione Taurino incontrò il Catania 16 anni dopo il precedente da calciatore col Brindisi, quando Cosimo Francioso portò in vantaggio i pugliesi, allora in C2, ma il Catania rispose a 9′ dalla fine con Lulù Oliveira per il definitivo 1-1 su un campo tradizionamente ostico per i colori rossazzurri.

