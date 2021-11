ALBERTINI: jolly in più sulla fascia destra per Baldini

Tra i calciatori meno impiegati in questa prima parte di stagione figura Alessandro Albertini; alla base di questa scelta vi è la condizione fisica non ottimale del numero 16 che di fatto ha saltato per intero la preparazione estiva a causa del Covid e pertanto non è risultato arruolabile per l’inizio di campionato, ma anche la concorrenza di Luca Calapai. Dopo il buon debutto nella Coppa Italia di categoria in quel di Catanzaro, il classe ‘94 ha rivisto il rettangolo verde solamente il 10 Ottobre contro la Juve Stabia, disputando novanta minuti più che incoraggianti.

Il laterale destro è stato sempre chiamato in causa nelle ultime cinque partite (per un totale di 127’) giostrando sia come terzino, suo ruolo naturale, che come ala. Proprio quest’ultima soluzione stuzzica mister Baldini visto che contro Vibonese e Foggia l’atleta veneto non ha per nulla demeritato (al cospetto dei satanelli ha confezionato uno splendido assist per Sipos purtroppo sprecato dal centravanti croato). Il nativo di Rovigo possiede caratteristiche molto diverse dagli altri esterni offensivi ma, pur privilegiando la posizione di terzino, può rappresentare un vero e proprio jolly sull’out di destra garantendo tanta corsa e la capacità di sfornare un buon numero di cross verso l’area di rigore.

