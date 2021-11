BALDINI: tagliato il traguardo delle 50 panchine tra i professionisti

La vittoria per 4-1 contro il Monterosi Tuscia in terra laziale è arrivata nel momento in cui mister Francesco Baldini ha tagliato il traguardo delle 50 panchine da allenatore professionista. Il tecnico di Massa, che a Catania sta vivendo il periodo migliore tra i professionisti, ha collezionato il successo numero 15. Per il resto sono 11 i risultati di parità, 64 i gol fatti, 78 quelli subiti e 24 le sconfitte riportate tra Serie B, Coppa Italia, Serie C, Play Off e Coppa Italia Serie C alla guida di Trapani, Lucchese e Catania.

