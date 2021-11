EX ROSSAZZURRI: Biagianti protagonista nella giornata della Colletta Alimentare

L’ex capitano del Catania Marco Biagianti, protagonista nella 25/a Colletta Alimentare, invitando i clienti a donare qualcosa e riempiendo il carrello di vari generi alimentari come frutta, pasta, latte, pelati, olio di oliva, tonno e carne in scatola. L’intero direttivo di CdO Sicilia ha partecipato come volontario al Decò di piazza Borgo accogliendo col sorriso i clienti e i tanti prodotti che hanno lasciato in dono. “La ritengo un’iniziativa importantissima nata per aiutare chi ha bisogno – le parole di Biagianti evidenziate da cataniatoday.it – Per questo invito tutti a partecipare e condividere questo gesto di generosità in tutti i giorni dell’anno”.

Sarà possibile donare la spesa anche online: dal 29 novembre al 10 dicembre su Amazon.it/bancoalimentare, dal 22 novembre al 5 dicembre su Esselunga.it e dal 26 novembre al 5 dicembre su Easycoop.com. Inoltre, da domenica 28 novembre a domenica 5 dicembre 2021 la Colletta Alimentare continuerà anche attraverso le Charity Card di Epipoli, da 2, 5 o 10 euro, disponibili nei supermercati aderenti all’iniziativa oppure online sul sito www.mygiftcard.it. Le donazioni saranno poi convertite in alimenti.

