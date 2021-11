LA SICILIA – Baggio: “Catania, il 9 maggio 2002 fu il giorno dell’impresa a Taranto”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Si avvicina Taranto-Catania. Spazio ai ricordi di quella finale Play Off che sancì il ritorno in Serie B dei rossazzurri nel 2002 con Eddy Baggio grande protagonista e capocannoniere del campionato, siglando ben 18 reti. Proprio Baggio ha rilasciato un’intervista al quotidiano locale: “Fu una gara sofferta perchè in campo i duelli erano al limite del credibile. Ricordo la scorta che ci diedero anche per uscire col bus fuori dallo stadio. I tifosi ci hanno fischiato tutto il tempo ed io non vedovo l’ora di giocare. L’ambiente ostile con le B disegnate sul campo ci ha dato la carica. Ed è stata una giornata indimenticabile. Il 9 maggio 2002 fu il giorno dell’impresa. Dovevamo tornare a Catania perchè c’era il ‘Massimino’ stracolmo di tifosi e festeggiamo fino alle 4 del mattino. C’era voglia di riscatto dopo la finale che la squadra perse a Messina l’annata precedente, anche per chi come me non aveva vissuto quel derby. C’era la giusta pressione, si doveva riportare su il Catania come la piazza voleva e meritava. Adesso spero che il Catania possa risolvere i problemi e ripartire verso una rimonta come quella che continuammo noi, in quella stagione. Moro? Bravo, segna spesso. Ha buone qualità”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***