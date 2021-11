LA SICILIA: Borriello convocato in Nazionale Under 17

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il quotidiano locale evidenzia come lunedì un altro giocatore del Catania sarà convocato in Nazionale (Under 17) insieme con giocatori di club di Serie A e B. Si tratta del portiere Francesco Borriello, che gravita nella Prima Squadra, tanto è vero che ha giocato in Coppa contro la Vibonese. Sarebbe il secondo giocatore convocato dopo Luca Moro che è andato nell’Under 20. In questo caso però si tratta di un prodotto del vivaio rossazzurro, di proprietà del Catania a tutti gli effetti.

