LA SICILIA – Catania, si cura il manto erboso. Ritorno al 4-3-3?

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il manto erboso dello stadio “Angelo Massimino” è sotto cura per essere preservato al meglio. La ditta specializzata sta curando ogni dettaglio per rendere il campo in condizioni migliori in vista del prossimo impegno casalingo previsto per il 12 dicembre contro il Palermo. E’ quanto si legge all’interno del quotidiano locale, dove si si fa menzione anche di un possibile ritorno del 4-3-3 in ottica Latina, in particolare tenendo conto dei progressi compiuti da Russotto.

