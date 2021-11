PUNTI DI PENALIZZAZIONE: attese novità in settimana

In arrivo i primi punti di penalizzazione in casa Catania. Nei prossimi giorni il Tribunale Federale Nazionale si riunirà per discutere il deferimento relativo al mancato pagamento degli stipendi di giugno. Il verdetto è atteso in settimana, probabilmente giovedì o venerdì. Dovrebbe scattare una penalizzazione di 2 punti in classifica per la società rossazzurra. In seguito si discuterà il deferimento legato alla successiva inadempienza amministrativa che produrrà una penalità ulteriore (altri 2 o 4 punti).

